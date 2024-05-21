Осмотр объектов, ремонт которых осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», провели в жилом районе Росляково Мурманска

В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко, представитель подрядной организации ООО «Северная Транспортная Компания» Константин Сафронов, а также представители общественников в лице председателя комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Артура Попова, члена регионального исполкома общественного Народного фронта в Мурманской области Андрея Шишко и представителя регионального исполкома «Единой России» Алевтины Седуновой.

В текущем году ремонтируются улицы Приморская с проездами и Советская (от дома №1 по улице Заводская до дома №6 по улице Советской). На сегодняшний день подрядчиком выполнены работы по демонтажу старого дорожного покрытия проезжей части и тротуаров, сейчас ведутся работы по устройству бортового камня.

«Отмечу, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт улиц в Росляково осуществлялся и в прошлом году, в ходе дорожной кампании были отремонтированы улицы Советская и Молодёжная», – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Артур Попов отметил, что благодаря нацпроекту создаются комфортные условия для жителей, в том числе для студентов Мурманского индустриального колледжа.

«Теперь, следуя на занятия, учащиеся будут ходить по обновленным тротуарам и, хочу заметить, что ранее помимо дорожных работ данный уличный участок получил новое светодиодное освещение, приятно видеть, как проявляется забота о молодёжи», – отметил Артур Попов.

Член регионального исполкома общественного Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко подчеркнул, что качество проведённых работ будет находиться на контроле общественников.

«Сейчас работы идут полным ходом. Производится замена асфальтового покрытия не только проезжей части, но и тротуаров, а также установка бордюрного камня. На данный момент подрядчик укладывается в сроки выполнения работ, что немаловажно. С проверкой качества выполнения благоустройства мы вернёмся в конце данного срока», – сказал он.

Объём работ на данных участках составит более 8 тысяч квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru