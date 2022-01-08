Оснащение Военно-морского флота России кораблями ледового класса будет продолжено

С учётом активного освоения Арктической зоны, обеспечения безопасности функционирования Северного морского пути и отечественных гидрографических исследований Арктики, важнейший сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России ледокольными кораблями и судами обеспечения ледового класса будет в числе приоритетного развития в 2022 году и ближнесрочной перспективе.

В Главном командовании ВМФ России проанализирован опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола «Илья Муромец».

Этот опыт в полной мере доказал эффективность заложенных при проектировании ледокола характеристик. Эффективно выполняет задачи и экипаж многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус», имеющего ледовый класс. Это судно доказало способность качественно решать вопросы комплексного обеспечения арктической группировки.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в настоящее время на предприятии «Адмиралтейские верфи» продолжается строительство универсального патрульного корабля арктической зоны «Иван Папанин», а строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдёт в состав Военно-морского флота в 2022 году.

При проектировании и строительстве этих кораблей внедрён целый ряд отечественных инновационных решений.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12402146@egNews