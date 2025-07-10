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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.25 09:30

Оснащённый тепловизором квадрокоптер и два монокуляра стоимостью почти миллион рублей отправлены на передовую

Народный фронт регулярно помогает нашим бойцам. Например, в июне благодаря региональному сбору было собрано более 450 тысяч рублей, жителями нашего региона принесено товаров почти на 402 тысячи рублей.

Беспилотник «3Т» ласково называют «Тушкой». Оснащенный тепловизионной и визуальной камерами, он может вести качественную съёмку в любых условиях. Его основная задача – выявлять скопление сил и техники противника.

Монокуляр ночного видения незаменим в условиях низкой освещённости в зоне СВО. Он позволяет получать изображения с высокой детализацией и контрастностью, даже, если цель находится на расстоянии 150-250 метров. Отлично справляется с наблюдением в ночное время и другой тепловизионный монокуляр. Он способен обнаружить человека на расстоянии до двух тысяч метров.

Народный фронт регулярно помогает нашим бойцам. Например, в июне благодаря региональному сбору было собрано более 450 тысяч рублей, жителями нашего региона принесено товаров почти на 402 тысячи рублей.

Тем временем от бойцов «прилетела» очередная благодарность всем неравнодушным жителям региона и особенно группе волонтёров «Маскировка Мурманск для СВОих».

А бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка от всего сердца поздравили россиян с Днём семьи, любви и верности.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241413

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