Основная часть обращений северян в сфере образования, поступивших на «прямую линию» губернатора, отработана

Основная часть обращений северян в сфере образования, поступивших на «прямую линию» губернатора Андрея Чибиса 7 сентября, отработана. Об этом вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области доложила профильный министр Диана Кузнецова.

Тематика обращений жителей касалась мер поддержки, содержания и ремонта, а также реорганизации учреждений. В том числе несколько вопросов поступило из ЗАТО Александровск о создании условий для обучения детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Как отметила руководитель ведомства, в школе №276 в Гаджиево такой класс уже создан.

«На реализацию проекта правительство Мурманской области выделило грант в размере более трёх миллионов рублей. Средства направлены на обучение педагогов, приобретение специализированного оборудования и мебели. В планах – проведение ремонта помещений, включая сенсорную комнату», – отметила Диана Кузнецова.

Что касается обращения по ремонту кровли Центра дополнительного образования «Лапландия», министр сообщила, что проведено обследование объекта, определен объём необходимых работ и собраны коммерческие предложения для подготовки проектно-сметной документации.

«Частичный ремонт кровли выполнен летом, во время осенних дождей протечек не зафиксировано. После прохождения экспертизы документации будет принято решение о выделении средств и проведении капитального ремонта кровли здания», – добавила министр.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, «Губернаторский контроль» провёл анализ отработки обращений после «прямой линии» главы региона с северянами. Всего зафиксировано более 2000 сообщений, поступивших в соцсетях, кол-центр, платформу обратной связи. Из них 80% решено положительно, по 20% работа продолжается. топ-5 тем касались ЖКХ (27%), образования (15%), благоустройства (14%), дорог и транспорта (13%), здравоохранения (9%).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556020/#&gid=1&pid=1