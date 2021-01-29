Основная часть помощи семьям погибших моряков траулера «Онега» оказана

Практически все денежные выплаты в рамках материальной поддержки семей погибших и пострадавших моряков траулера «Онега», затонувшего у берегов Новой Земли 28 декабря 2020 года, произведены, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с родными и близкими жертв трагедии.

Помощь из резервного фонда правительства Мурманской области получили все семьи, кроме одной, проживающей на территории Украины, – по ней продолжается сбор необходимых документов. Также родственники рыбаков получили все полагающиеся им выплаты из резервных фондов других регионов и из Пенсионного фонда. С близкими погибших продолжают работать прикреплённые к ним кураторы и психологи.

Помимо денежной, семьям экипажа «Онеги» оказывается и иная помощь – в приёме детей на учёбу на бюджетной основе в вузы и колледжи, в трудоустройстве и многом другом.

Отдельно губернатор затронул решение финансовых вопросов семей. Собраны сведения о кредитных обязательствах погибших моряков и их близких родственников, в банки направлены ходатайства о рассмотрении возможности закрытия кредитов, в первую очередь ипотечных.

«Сейчас идёт процедура по банкам, коллеги подтверждают, что готовы ипотечные кредиты погасить. Правительство России нас в этой инициативе поддержало, мы доведём эту работу до конца, будем сопровождать», – отметил Андрей Чибис.

Заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александр Перепелицын кратко проинформировал собравшихся о ходе следствия. По его словам, пока рано говорить определённо о причинах катастрофы. Большую помощь в расследовании мог бы оказать подъём судна, однако, подчеркнул представитель СК, «Онега» лежит на глубине 130 метров, что создаёт немалые трудности для такой операции.

Родственники рыбаков задали губернатору ряд вопросов. В частности, были высказаны пожелания создать в Мурманске мемориал экипажу «Онеги» и организовать для близких выход к месту гибели судна.

Задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска, место его установки и внешний вид будут обсуждаться с родными погибших. Что касается путешествия на место трагедии, то здесь Андрей Чибис предупредил гостей от поспешных решений, поскольку район, где вела промысел «Онега», известен суровыми погодными условиями даже летом.

«В любом случае, выход в море для неподготовленных людей – это большой риск. Это надо чётко осознавать. Вывезти в море женщин и детей – уровень риска очень высокий, стихия есть стихия. Какой-то символический выход в море нужно провести, но стоит ли выходить на место трагедии – это большой вопрос, призываю вас об этом серьёзно подумать», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также заверил родных и близких погибших моряков, что назначенные кураторы продолжат работать с ними до разрешения всех имеющихся проблем. При необходимости будет организована ещё одна общая встреча на площадке регионального правительства.