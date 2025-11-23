Основная часть юных северян летом 2025 года провела летние месяцы в пришкольных лагерях

Сотрудники Мурманскстата подвели итоги по летней кампании отдыха и оздоровления детей в текущем году.

Как сообщает статистическое ведомство, в летний период 2025 года в Мурманской области 70 организаций отдыха и оздоровления детей, среди которых 64 пришкольных лагеря, предлагали спортивные и развлекательные мероприятия, здоровое и рациональное питание. В них отдохнули и набрались сил 7,2 тысячи ребят. Основная часть детей (79 процентов) провела летние месяцы в пришкольных лагерях.

За счёт средств родителей (законных представителей) путёвки были частично или полностью оплачены для 4,4 тысячи человек (61 процент от общего числа отдохнувших детей), в том числе для отдыха в пришкольных лагерях – для 3,8 тысячи человек (53 процента).

Оздоровительный отдых и интересный досуг детям обеспечивал 881 работник, в числе которых 522 педагога, 69 вожатых, 85 медработников.