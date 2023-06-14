Основная кампания по уборке территорий муниципальных образований Мурманской области после зимы завершена

В Мурманской области завершена основная кампания по уборке территорий муниципальных образований после зимы. Подробнее на оперативном совещании вчера доложил руководитель министерства энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Как отметил министр, качество содержания территорий муниципальных образований продолжает находиться на контроле регионального правительства.

Основная кампания по уборке территорий после зимы завершена, в штатном режиме проводятся плановые мероприятия. Особое внимание уделяется состоянию ливневой канализации, дождеприемных колодцев, водоотводящих лотков.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, по данным системы мониторинга уборки территорий чистоту на улицах и дорогах муниципалитетов региона обеспечивали 167 единиц техники, в том числе поливомоечные и вакуумные подметальные машины, 460 дорожных рабочих. Общая протяженность очищенных участков составила более 1,5 тысячи километров.

Кроме того, в муниципалитетах начали работу летние детские лагеря. Трудовые бригады из ребят активно участвуют в уборке общественных городских территорий.

Что касается еженедельных контрольных мероприятий, сотрудники Минэнерго и ЖКХ на прошлой неделе проверили Видяево, Заозерск, Ура-Губу и Междуречье. Состояние территорий в целом удовлетворительное, точечные замечания направлены ответственным подразделениям для оперативного устранения.

Фото: https://gov-murman.ru