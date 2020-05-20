Основная масса нарушений в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних выявляется в органах полиции, образовательных организациях

19 мая под председательством прокурора Мурманской области Василия Щербакова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание коллегии по вопросам состояния законности и эффективности прокурорского надзора за деятельностью правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

В работе коллегии приняли участие работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов, округов, районов и специализированных прокуратур.

Как было отмечено во время конференции, субъектами профилактики выполняется значительный объем работы, направленной на стабилизацию криминальной ситуации в подростковой среде, выявление и пресечение фактов детской безнадзорности. Вместе с тем, прокурорскими проверками по-прежнему выявляется немало нарушений в деятельности органов и учреждений системы профилактики, которые наряду с другими факторами способствовали совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, бездействие уполномоченных органов ставило в опасность жизнь и здоровье детей.

За истекший период 2020 органами прокуратуры Мурманской области в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних выявлено 374 нарушения закона, принесено 47 протестов, внесено 85 представлений.

Основная масса нарушений выявляется в органах полиции, образовательных организациях.

На заседании коллегии также рассмотрен вопрос качества и эффективности участия прокуроров в рассмотрении гражданских и административных дел в суде

По итогам заседания коллегии принято решение, направленное на реализацию предложенных участниками заседания коллегии организационно-практических мер по устранению имеющихся недостатков.