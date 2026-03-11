Северяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрийВ Мурманске определили сильнейших ледолазов региона
Основная причина роста числа ДТП с погибшими в Мурманской области - выезд на встречную полосу

В Мурманской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» (БДД), целью которого является снижение уровня аварийности и повышение безопасности на дорогах нашего региона. Данный проект направлен на обеспечение целей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», включенного в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

«Проведенный анализ показал рост числа погибших в ДТП в феврале текущего года по сравнению с январем. Основными причинами являются столкновения автомобилей вследствие выезда на встречную полосу. Все зафиксированные смертельные случаи в прошедшем периоде 2026 года были связаны именно с таким нарушением. Каждый погибший - это трагедия, результат сознательного или ошибочного решения водителя пренебречь правилами дорожного движения и фактическими обстоятельствами на дороге. Для минимизации рисков аварий и повышения уровня дорожной безопасности одной из мер является автоматизация фиксации нарушений: используется 111 стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, установленных на улицах и дорогах региона. Кроме этого, планируется дополнительно закупить и установить более 300 аналогичных комплексов», - пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

В Мурманской области продолжает работу мобильный комплекс выявления нарушений правил остановки и стоянки «Паркон-А». Система работает в Мурманске, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске, а также на подъезде к аэропорту Мурманск федеральной дороги Р-21 «Кола».

За прошедший период 2026 года уже вынесено порядка 3 тысяч постановлений о нарушении правил остановки и стоянки в регионе.

Кроме этого, сотрудниками Госавтоинспекции еженедельно проводятся рейды, направленные на контроль соблюдения требований Правил дорожного движения в части знаков 3.27-3.30 (стоянка/остановка запрещена) с дальнейшей эвакуацией транспортных средств.

Напомним, что штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств составляет 2250 рублей, также нарушителю задержанного транспортного средства на территории города Мурманска придётся заплатить за перемещение и хранение машины на специализированной стоянке.

