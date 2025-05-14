Основная проблема угольного терминала — это образование пыли в производственной зоне, или Новые стандарты угольной перевалки

Перевалка угля в России пытается очиститься от пыльного имиджа и становится более регламентированной, технологичной и наукоёмкой. Журналист ИАА «ПортНьюс» в интервью с начальником управления экологии АО «Портовый Альянс» Майей Колосенцевой рассказывает о зелёных тенденциях в сложном технологическом процессе, который осуществляется и в Мурманске – на территории АО «ММТП».

— Перевалка угля и экология — сложно сочетаемая пара, указывающая на разноуровневый конфликт интересов стивидоров, общества и государства. Какова тенденция?

— В общих чертах наблюдается переход к более технологичной модели производства. В 2017 году, после общественного резонанса по поводу перевалки угля в Находке и последовавшего обращения к президенту страны в ходе «прямой линии», государство выработало новую стратегию регулирования отрасли. На основе уже имеющихся и внедренных технологий, которые применялись на тот момент в портах в России и мировом сообществе, был сформирован и утверждён Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2019. В числе прочих сюда были включены технологии, используемые на терминалах в Мурманске, Находке и Ванино, которые находятся под управлением АО «Портовый Альянс». С этого момента, согласно техническому регламенту о безопасности в морских портах, стивидоры должны применять включенные в справочник технологии при строительстве и эксплуатации угольных терминалов. В результате ситуация улучшилась. Например, по данным государственного мониторинга 2022 года в Находке среднегодовая концентрация пыли не превышала допустимую норму, а среднее содержание мелкодисперсных частиц РМ 2,5 и РМ 10 составило 0,1 ПДК (в 2021 году — 0,7 ПДК), причём основную долю загрязнения воздуха образовала не угольная пыль, а выбросы различных производств и ТЭЦ. Существенно, что некоторые технологии, которые значились в справочнике как перспективные, сегодня уже используются в производстве — например, система брикетирования пыли, впервые внедренная на терминале «Дальтрансуголь».

— Какие технологии экологической защиты сегодня наиболее актуальны?

— Основная проблема угольного терминала — это образование пыли в производственной зоне, особенно в зимний период. Поэтому внимание инженеров направлено на создание максимально эффективной системы пылеподавления в периметре терминала. Традиционные средства — это ветрозащитные экраны и системы орошения. Вопрос в том, какое это оборудование и как правильно его расположить. Для этой цели мы провели специальную исследовательскую работу совместно с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова РАН. Было проведено комплексное математическое моделирование терминалов «Дальтрансуголь» и Мурманского морского торгового порта. Анализ, учитывающий аэродинамические процессы, турбулентность, рельеф местности и геометрию объектов, позволил определить размеры и конфигурацию экранов, плотность перфорации и прочие параметры. Было установлено, что максимальная эффективность экрана достигает 80–90% только при отсутствии работ, а во время перегрузки штабелей составляет порядка 60%. Расчёты позволили определить точки для наилучшего расположения средств орошения в местах пересыпа угля, а также запланировать дополнительные меры и оборудование, которое нужно задействовать для повышения эффективности. Отмечу, что если поначалу стивидоры закупали технику западного образца, то сейчас рынок обеспечен продукцией отечественного производства.

— Какие дополнительные технологии пылеподавления имеют перспективы?

— Одно из перспективных направлений — применение растворов со специальными добавками, связывающими пыль при низких температурах, в периоды наибольшего пыления. Технология подразумевает использование поверхностно-активных веществ на всех стадиях транспортировки – от загрузки угля в вагоны до перегрузки в порту. В прошлом году при участии грузоотправителей были с успехом проведены отправки угля с предварительной обработкой таким раствором. В данный момент ведётся работа по поиску универсального реагента для применения в порту, подходящего под разные марки угля. Задача сложная, но мы рассчитываем, что в ближайший осенне-зимний период технология будет уже использоваться.

— Какие типичные экологические нарушения допускают угольные терминалы?

— По результатам проверок надзорных органов, это нарушения следующих видов: загрязнение причалов угольной пылью и углём; отсутствие на причалах сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, заиления и истощения вод, отсутствие ливневой канализации и очистных сооружений для ливневых и хозяйственно-бытовых стоков; превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в акватории морского порта; осуществление хозяйственной деятельности во внутренних морских водах с отступлениями условий положительного заключения государственной экологической экспертизы; накопление отходов в местах, необорудованных в соответствии с требованиями законодательства; сокрытие или искажение экологической информации; недостоверные данные инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, невыполнение условий разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

— Какими технологиями располагают стивидоры для защиты акватории?

— Загрязнение акватории — один из актуальных вопросов. Несколько лет назад Росприроднадзор активизировал меры по пресечению загрязнения акваторий. Действует методика расчёта вреда, складывается положительная для надзорного ведомства судебная практика, причём речь идёт о достаточно больших суммах исков. Всё это вынуждает стивидоров усиливать внимание к акваториям. Особого подхода здесь нет. Арсенал мер тот же. Во-первых, это соблюдение регламента работ и технологий, во-вторых, установка дополнительного защитного оборудования. Наша компания, кроме того, изучает вопрос технологической возможности уборки пыли с поверхности воды. Наиболее проблематичный момент здесь — это работа в зимний период, поскольку поверхность льда неровная и небезопасная. Убрать пыль с морского льда практически невозможно. Однако это не влияет на позицию суда. Мы изучали зарубежный опыт, технических средств на сегодняшний день нет. Вопрос остаётся открытым.

— Возможна ли перевалка угля без пыления?

— Нет. Пыление — это неотъемлемая часть процесса. Однако возможно организовать работу терминала таким образом, чтобы пыление не превышало допустимых нормативов. Угольная пыль не является высокоопасным веществом, относится к третьему классу опасности, и со стороны государства нет абсолютного запрета на её выброс, есть нормативы предельной концентрации на границе санитарной защитной зоны. Все дело в соблюдении технологий и объёмах перевалки. Специализированный терминал с миллионными объёмами при несоблюдении технологий может пылить больше, чем локальный универсальный терминал, где небольшие партии переваливают в строгом соблюдении техрегламента и с использованием лучших технологий — например, с орошающей системой, установленной на грейфере.

— Почему в России не строят полностью закрытый терминал?

— Потому что это нецелесообразно. На универсальных терминалах, как правило, небольшие объёмы перевалки, не оправдывающие высоких капитальных затрат, а на специализированных — объёмы слишком велики для закрытой конструкции и сопряжены с потенциальным риском, поскольку угольная пыль при определенной концентрации взрывоопасна. Да, есть единичные примеры подобных терминалов в мире, однако это скорее экспериментальные проекты, рассчитанные на небольшие объёмы, при этом они реализованы в более комфортных климатических условиях, чем в России.

По моему убеждению, универсального подхода к решению проблемы пылеподавления не существует. На каждом угольном терминале, в зависимости от конкретных технических возможностей, производственных, природных и климатических условий, эти вопросы решаются индивидуально. Но, как показывает опыт, максимальный эффект пылеподавления может быть достигнут при комплексном применении наилучших доступных технологий. При этом необходимо принимать дополнительные меры по снижению пыления, как технические, так организационные и логистические, координирующие разные виды транспорта и позволяющие сократить сроки и обёемы хранения угля в порту.

— Как регуляторная политика государства влияет на работу стивидоров?

— Введенный в 2022 году мораторий на плановые проверки, как правило, не действует для угольных терминалов и подразумевает проверки Росприроднадзором раз в два года. Государство усиливает меры воздействия: с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования, вошедшие в измененные законы об административных правонарушениях и о морских портах, согласно которым за повторное в течение года неисполнение предписаний предусмотрено административное приостановление деятельности до 90 суток, в крайнем случае предусматривается возможность досрочного расторжения договора аренды объектов инфраструктуры морского порта в судебном порядке. До этого момента максимальным наказанием был штраф, несущественный размер которого позволял некоторым стивидорам отдавать предпочтение штрафным платежам, нежели инвестициям в технологии. Не думаю, что лишение права аренды будет носить массовый характер, однако это избавит рынок от недобросовестных участников и станет дополнительным стимулом в развитии технологий.

— Насколько действующая система экологического контроля в портах адекватна этим вызовам?

— Законом предусмотрены различные уровни контроля. Во-первых, контроль обязано выполнять само предприятие с аккредитованной лабораторией, которая может лишиться аккредитации в случае корыстного искажения фактов. Во-вторых, контролируют надзорные органы. А главным индикатором соблюдения закона остаётся население. Жалобы на нарушения стивидоров — основание для внеплановой проверки. Вообще, система выстроена хорошо, всё прописано, все технологии доступны, вопрос — в соблюдении требований. И здесь ключевую роль играют экологическая культура компании и позиция руководства, которое задаёт стиль работы каждого сотрудника предприятия — от управляющего до докера. Без экологического менеджмента успешной эксплуатации терминала не получится.

Евгений ПАНКРАТЬЕВ (в сокращении).