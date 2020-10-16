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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 11:00

Основная задача – завершить большую часть ремонтов МКД в октябре

Вице-губернатор – министр строительства региона Владислав Сандурский проконтролировал качество работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Мурманске.

К середине октября работы по капитальному ремонту многоквартирных домов подходят к концу. Сегодня их качество проконтролировали вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Федор Денисов. В частности, был осмотрен дом № 19 на улице Загородной в Мурманске, где подрядчик капитально отремонтировал подвал и фасад, заделав трещины, восстановив целостность кирпичной кладки, штукатурного слоя и окрасив здание. Как рассказал подрядчик, без трудностей не обошлось – мешали грунтовые воды от дороги, но с этой проблемой удалось справиться.

«По данному дому работы выполнены хорошо и были завершены в августе. Для Мурманска здесь был идеальный сценарий – подрядчик вышел на объект уже 1 апреля. Замечаний к качеству его работы нет. Жители довольны», – отметил Владислав Сандурский.

Всего в 2020 году в рамках краткосрочной программы капитальному ремонту подлежат 255 многоквартирных домов, работы завершены по 148 из них: в 86 МКД заменены лифты, в 28 – отремонтированы крыши, у 13 – фасады, в 21 МКД приведены в порядок внутридомовые инженерные сети, в пяти – фундамент и в одном доме – подвал. Работы по остальным объектам выполнены на 80-90%.

Как подчеркнул Владислав Сандурский, основная задача – завершить большую часть ремонтов в октябре. Там, где подрядчик выбился из графика, будет приниматься решение о переносе на будущий год.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по словам Федора Денисова, работы на отдельных объектах ещё не завершены из-за позднего заключения договоров, поэтому контракты на выполнение ремонтов в следующем сезоне планируется заключить уже до конца текущего года. Тогда у подрядчиков в запасе будет 3-4 месяца на работу с поставщиками материалов.

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