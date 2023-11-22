Основному газораспределительному предприятию Мурманской области АО «Мурманоблгаз» исполнилось 65 лет

Накануне с юбилейной датой коллектив поздравил первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

«За шесть с половиной десятилетий трудом поколений газовиков пройден путь становления газового хозяйства Кольского Заполярья – от создания треста до основной газораспределительной организации Мурманской области. Сегодня «Мурманоблгаз» – высокотехнологичная компания, бесперебойно обеспечивающая ресурсом более 120 тысяч квартир. Всё это стало возможным благодаря высокому уровню мастерства и профессионализма сотрудников компании. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, а «Мурманоблгаз» – дальнейшего процветания и успехов в развитии на долгие годы вперед!», – сказал первый замминистра.

Отдельно Сергей Лупанский отметил ветерана – слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования службы подземных газопроводов Янину Кузнецову. Её стаж работы на предприятии насчитывает 54 года.

В рамках празднования ведомственные награды вручены 16 сотрудникам.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, впервые заветный голубой огонёк на бытовых плитах в домах жителей Мурманска появился в 1958 году. Сегодня в составе «Мурманоблгаза» пять обособленных производственных отделений (Мурманское, Североморское, Кольское, Апатитское и Кандалакшское), в которых работает более 500 сотрудников. На балансе предприятия две газонаполнительные станции, более 190 км наружных газопроводов и 702 км внутренних, 2430 подземных ёмкостей и 604 групповых резервуарных установок. Автопарк предприятия насчитывает 90 единиц транспорта.

Компания «Мурманоблгаз» обеспечивает проведение техобслуживания и ремонта газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Эта почётная обязанность помогает бережно сохранять память о героях Великой Отечественной войны.

Фото: https://gov-murman.ru