Основной этап реконструкции двора на улице Героев Рыбачьего завершён

В Мурманске в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» завершается реконструкция двора на улице Героев Рыбачьего, 9, 10, 11, 12, 13 и 17. Выполнение работ на объекте проконтролировали глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина.

Работы подходят к завершению. На сегодняшний день выполнено 85% от общего объема. Подрядчик закончил асфальтирование проезжей части дворовой территории на площади 5355 квадратных метров, оснований для детских площадок, тротуаров, автостоянок и ведёт укладку фундаментов под опоры освещения.

– Закончено полностью асфальтирование объекта в срок до 1 сентября, как и договаривалась с подрядчиком, – отметил Евгений Никора. – Он выполнил эти обязательства. Основной этап работы завершён. Пока нет никаких сомнений, что все успеют сделать вовремя и качественно.

– Дороги во дворе сделаны отлично и в срок, но есть вопросы к безопасности детей около детской площадки. Хотелось бы, чтобы при полном завершении работ на объекте для водителей установили дополнительные знаки ограничения скорости, – добавила Любовь Малыгина.

Двор будет оснащён современными системами наружного освещения, уже скоро установят три детские площадки и спортивный комплекс с оборудованием, соответствующим всем современным требованиям. Появятся новые скамейки и урны.