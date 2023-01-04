Основной причиной гибели 89 российских военнослужащих стало включение и массовое использование личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника

1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени, артиллерией ВСУ был нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населённого пункта Макеевка.

Министерство обороны Российской Федерации 4 января опубликовало заявление первого заместителя начальника ГВПУ ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, в котором говорится: «1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени, артиллерией ВСУ был нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населённого пункта Макеевка.

Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО.

Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов «Хаймарс» произошло обрушение перекрытий здания.

Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена.

Также, в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено ещё четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Химарс», четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников.

Кроме того, в районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожены более 130 иностранных наемников.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности».

Фото и видео: https://vk.com/mil