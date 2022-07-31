Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота РФ подписал морскую доктрину России. Об этом глава государства 31 июля сообщил на главном военно-морском параде в Кронштадте. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических», — отметил глава государства.

Стратегическими зонами интересов он назвал арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. «Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами», — сказал президент.

Ключевыми остаются возможности Военно-морского флота, обратил внимание Путин. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана», — добавил он.

Морская доктрина — документ стратегического планирования, определяющий и нацеливающий приоритетные направления национальной морской политики на независимость и самодостаточность РФ в сфере морской деятельности.

Новая Морская доктрина РФ предусматривает активность деятельности на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля.

Вызовом и угрозой нацбезопасности России названы стремление США и их союзников ограничить доступ РФ к ресурсам и важным морским коммуникациям.

В документе названо риском отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами РФ для обеспечения кораблей и судов военно-морского флота (ВМФ). «Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=zef82bEHr-c