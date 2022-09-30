Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?В Мурманской области стартовала гуманитарная акция «Север Помогает» для северян, призванных в рамках мобилизации и участвующих в СВО
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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.22 16:30

Основные драйверы развития ВИЭ, робототехника, 3D-моделирование в энергетике: #ВместеЯрче на площадке регионального центра развития добровольчества

Ещё одной площадкой, присоединившаяся к Всероссийскому движению за бережное отношение к ресурсам #ВместеЯрче стал Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений.

Там ведущие специалисты ПАО «ТГК-1» и ПАО «Энел Россия» рассказали ученикам старших классов об энергетике, как о профессии будущего, а также обсудили главные драйверы развития, в том числе зеленой энергетики.

Так, на примере строительства Кольской ВЭС участники лекции рассмотрели технологический процесс возведения ветропарка, обсудили перспективы развития зеленой энергетики в целом. Официальный представитель ПАО «Энел Россия» Вадим Уланов ответил более чем на 30 вопросов, основная часть которых касалась транспортировки лопастей ветрогенераторов.

«Процесс транспортировки действительно выглядел завораживающе. Но за этим стояла глобальная работа. Только представьте: нам требовалось перевезти 65-метровые лопасти из порта Лавна, через Кольский мост, мимо городской Стеллы, по извилистой дороге на Териберку до площадки ветропарка», - отмечал Вадим Уланов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, спикер рассказал ребятам об электромобилях и о том, как изменится инфраструктура городов с учетом появляющихся электрозаправок.

Параллельная группа слушателей знакомилась с устройством гидроэлектростанций и теплоцентралей на примере действующих в области объектов. О современных технологиях, 3D-моделировании в энергетике, использовании робототехники рассказал начальник оперативной службы Туломских и Серебрянский ГЭС ПАО «ТГК-1» Илья Дубровский.

Напомним, фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс». В Мурманской области основными организаторами выступают региональные Минэнерго и ЖКХ, Минобрнауки.

Партнёры и соорганизаторы фестиваля: ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», АО «Апатитыводоканал», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманский филиал, ПАО «ТГК-1», Кольская АЭС, АО «МОЭСК», АО «МЭС», ПАО «Энел Россия», ИЦАЭ г. Мурманск.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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