Основные направления библиотечной работы на 2021 год определили на областном семинаре

В формате онлайн состоялся областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2021 год: основные направления, задачи и перспективы», организованный Мурманской областной научной библиотекой.

В профессиональной встрече приняли участие специалисты общедоступных библиотек региона. Они обсудили исполнение целевых показателей, установленных нацпроектом «Культура»; актуальные направления краеведческой деятельности; новые дистанционные формы и информационные ресурсы. На семинаре специалист регионального Минкульта Наталья Зайцева рассказала об основных векторах развития библиотек, а также о важных составляющих госпрограммы Мурманской области «Культура», направленных на модернизацию системы государственных и муниципальных библиотек области и развитие литературного творчества.

Как сообщает региональное Министерство культуры, итогом профессиональной встречи стал круглый стол на тему «Модельные библиотеки Мурманской области: дизайн и организация пространства», где были представлены деятельность, современное оснащение и особенности организации пространства модельных библиотек нового поколения Апатитов, Мурманска и Мончегорска, преобразованных в ходе нацпроекта «Культура».