Основные нарушители требований эпидемиологической безопасности – покупатели

В администрации Мончегорска состоялось заседание городского оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности с участием представителей предпринимательского сообщества. Предпринимателям ещё раз напомнили о том, что всем ИП и юридическим лицам, предоставляющим общественные услуги, необходимо ответственно соблюдать меры, направленные против COVID-19.

Необходимость данной беседы была вызвана тем, что недавно проведенные рейды по соблюдению масочного режима жителями и сотрудниками городских торговых предприятий выявили нарушения. Основные нарушители – покупатели. Многие из них относятся к требованию носить средства индивидуальной защиты скептически, игнорируя требования работников торговых залов.

На заседании комиссии предпринимателям напомнили, что в случае отказа посетителя исполнять требования по ношению СИЗ, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе. Более того, для пресечения правонарушения, сотрудник может вызвать представителей органов внутренних дел.

Также предпринимателям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения масочного режима непосредственно кассирами, продавцами и работниками торговых залов. Также обязательной мерой, направленной против распространения нового вируса, является обязательная дезинфекция помещений. В том числе обработка контактных поверхностей – ручек тележек, прилавков и т.д. Их необходимо дезинфицировать каждые два часа.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, согласно постановлению правительства Мурманской области № 175-ПП от 04.04.2020, нахождение без маски в общественных местах, торговых объектах и общественном транспорте запрещено. Использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию – это персональная ответственность каждого жителя.

За несоблюдение масочного режима граждане могут привлекаться к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП, санкции данной статьи предусматривают предупреждение или административный штраф для физических лиц от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.