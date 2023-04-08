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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.23 14:00

Основные вызовы и новые угрозы безопасности в Арктической зоне РФ обсудили в Мурманске и Салехарде

В Мурманской областной филармонии вчера прошла деловая программа Межведомственного опытно-исследовательского учения МЧС России «Безопасная Арктика– 2023. В ней принял участие председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Михаил Ильиных.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, пленарное заседание состоялось в Салехарде под руководством Министра МЧС России Александра Куренкова, Мурманск участвовал в формате телемоста. Ключевая тема заседания – «Основные вызовы и новые угрозы безопасности в Арктической зоне Российской Федерации». В обсуждении участвовали представители Минприроды России, МИД России, ФМБА России, Минвостокразвития, депутаты Государственной Дума России, Российской академии наук, ГК «Росатом».

Отмечалось, что безопасность Арктической зоны вызывает активный интерес мирового сообщества. Расширение инфраструктуры в регионе ставит новые задачи по обеспечению сохранности объектов экономики. Участников телемоста, среди которых порядка 40 представителей из 13 стран, интересовали вопросы комплексной безопасности в Арктической зоне в различных её аспектах.

Напомним, межведомственные учения «Безопасная Арктика-2023», которые проводятся в рамках плана мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 гг., стартовали 6 апреля одновременно в девяти регионах страны.  Мурманскую область посетили наблюдатели из Ирана, Лаоса, Нигерии, Республики Беларусь, Ганы, Кыргызстана, Монголии, Казахстана, Эсватини, Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Сербии, Саудовской Аравии.

Сквозным приоритетом российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. В числе важных задач — развитие сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках председательства Россия способствует укреплению взаимодействия в сфере выявления и анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выработке способов их предупреждения, совершенствованию мер защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27535/

 

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