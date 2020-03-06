Основные вызовы национальной безопасности России - наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности нашей страны

Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить безопасность, и продолжит увеличивать боевые возможности в регионе. Об этом говорится в «Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года». Документ своим указом утвердил Владимир Путин.

«Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: <…> повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС России, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России», - говорится в документе.

Указывается также, что стоит задача улучшать систему комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

Основными вызовами национальной безопасности в «Основах госполитики» названы наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России.

Также авторы документа перечисляют главные угрозы национальной безопасности в регионе: сокращение численности населения, низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе в местах проживания малочисленных народов.

К угрозам также отнесли медленное геологическое изучение перспективных минерально-сырьевых центров, несоблюдение сроков создания инфраструктуры Северного морского пути и ледокольных судов.

Кроме того, в документе указано на неготовность системы мониторинга окружающей среды к экологическим вызовам, с которыми сталкивается Арктический регион.

Отмечается также, что Россия во взаимодействии с другими арктическими государствами продолжит работу по разграничению континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Помимо этого, в Арктике продолжится развитие сети заповедных территорий, а также будут построены мусороперерабатывающие заводы, сообщает РИАН.