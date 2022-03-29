Основные задачи первого этапа спецоперации России по защите мирного населения Донбасса выполнены – Сергей Шойгу

Сейчас можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил сегодня на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

«Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, – заявил Сергей Шойгу. – Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожено 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск».

«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину, – сказал министр. – В случае их реализации адекватно отреагируем. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев».

Затем глава оборонного ведомства отметил, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность. Указом Президента наименование «гвардейская» присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

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