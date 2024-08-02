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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 16:30

Основным источником информации о ЗОЖ для северян стали ресурсы Минздрава России и региона

Мурманская область вошла в топ-10 рейтинга посещаемости информационного портала Минздрава России takzdorovo.ru, посвящённого принципам здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, составленном Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Одновременно с этим, для северян создан и успешно работает наш региональный портал «Здоровый регион 51».

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, здесь систематизирована самая актуальная информация по основным группам заболеваний, представлены полезные советы по укреплению здоровья и ведению активного образа жизни. Также статьи на тему сохранения здоровья и красоты, профилактики хронических неинфекционных заболеваний в условиях Крайнего Севера. Публикуются интересные факты из области медицины, советы квалифицированных специалистов и ответы на интересующие вас вопросы.

«По данным мониторинга распространенности факторов риска, проведенного специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в муниципалитетах Мурманской области в последние годы отмечается положительная динамика по распространенности поведенческих факторов риска. Так, например, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось количество северян, употребляющих ежедневно свежие овощи и фрукты. Больше северян увеличили свою физическую активность. Снизилось количество лиц, чрезмерно употребляющих алкоголь. Также снизилось количество жителей региона, превышающих ежедневное употребление соли. А вот, что касается курения, то в 2023 году этот показатель, к сожалению, вырос на 0,9% в основном за счет потребления альтернативных форм курения», - отметила заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Адрес официального сайта: https://здоровыйрегион51.рф/, группы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/zdorovregion51.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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