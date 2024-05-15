Основным источником стресса на работе россияне стали чаще называть нагрузку и реже — поведение коллег

За год россияне стали чаще нервничать из-за больших объёмов работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе: отношение руководства (15% опрошенных), непрофессионализм команды (9%) и высокая нагрузка (8%).

По 7% россиян нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и проч.). У 6% стресс вызывает маленькая зарплата. У 5% — размытые и нечёткие задачи.

Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, всего 7% от общего числа опрошенных.

Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще нервничать из-за большой нагрузки (8% сегодня против 3% в 2023 году) и, напротив, меньше раздражаться из-за поведения коллег (7 и 14% соответственно).

Время проведения опроса: 22 апреля — 7 мая 2024 года.