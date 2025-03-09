Наиболее сильное потепление в Арктике происходит зимой. К такому выводу пришли учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Санкт-Петербургского государственного университета, выполнявшие детальные исследования современных изменений климата в Западной Арктике.

Для оценки использовались данные регулярных инструментальных метеорологических наблюдений, полученные за 30-летний период - с 1991 по 2020 годы, на более чем 30 российских и норвежских метеорологических станциях в районе Баренцева и Карского морей.

«Основным «виновником» потепления в Западной Арктике оказался зимний сезон года. Зимнее потепление внесло основной вклад в среднегодовые оценки. В частности, на севере региона в октябре и феврале потепление происходило со скоростью более 4ºС за 10 лет», - отмечают исследователи.

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247270%2Fwall-165713521_6197