Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения

Об этом 6 ноября сообщил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности «SOC Forum 2024».

Как пишетут iz.ru, он рассказал, что в последние два года команда специалистов кредитно-финансовой организации работает в условиях кибертерроризма. Против России выступает колоссальная армия противника. Около 300 тысяч профессиональных хакеров из не менее чем 27 государств объединились под флагом Украины и атакуют страну.

«По нашим данным, около 3,5 млрд строк находится в открытом доступе и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе», — указал банкир.

Кузнецов отметил, что основным источником утечек личных данных клиентов стали интернет-магазины и медицинские учреждения, а на банки приходится лишь их малая часть — 2%.

Второе направление — это телефонное мошенничество. За последние два года специалисты зафиксировали беспрецедентное количество звонков. Пик пришёлся на около 20 млн попыток дозвониться до россиян в сутки. В настоящее время это число снизилось до 6 млн звонков в сутки, рассказал он.

Потери граждан составили около 250 млрд рублей, а ущерб государству до конца 2024 года может достигнуть 1 трлн рублей, указал Кузнецов.