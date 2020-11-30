Северяне смогут пригласить Деда Мороза в гости через портал «Наш Север»На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.20 14:00

Основой управленческих решений в сфере экологии должен быть мониторинг природных явлений

Об этом Евгений Боровичев, директор Лаборатории устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики, к.б.н., заместитель председателя Кольского научного центра РАН по научной работе, рассказал в ходе заседания дискуссионного клуба ЛУР «Биоиндикация и биомониторинг в Арктике» 27 ноября.

Природа Арктики очень чувствительна и требует постоянного внимания к ее состоянию. Здесь ключевую роль играют комплексные наблюдения за происходящими процессами и явлениями в окружающей среде и прогноз этих изменений, то есть регулярный мониторинг.

«В заповедниках Мурманской области уже много десятилетий накапливаются ряды данных о климатических изменениях, об изменениях численности животных и растений.  В Институте проблем промышленной экологии Севера уже более 30 лет ведутся комплексные исследования за состоянием водных и наземных экосистем. На этих основаниях можно делать глубокие выводы. Мониторинг необходим не только для того, чтобы удовлетворить научное любопытство, но и в качестве основы для принятия управленческих решений и нормативно-правовых актов, направленных на охрану окружающей среды. Это касается в первую очередь  нормирования содержания химических элементов, в том числе тяжелых металлов, в природной  среде» – считает Евгений Боровичев.

В ходе заседания участники обменялись опытом организации биомониторинга. Заместитель директора по экологическому просвещению и международному сотрудничеству заповедника «Пасвик» Александра Синяк рассказала о том, как на охраняемой территории отслеживают численность и состояние животных и растений.

«Экологический мониторинг атмосферного воздуха ведут автоматизированные комплексы в Никеле, Заполярном, Мончегорске, в Апатитах, самом Мурманске, в Кандалакше, Ковдоре, Североморске. Из года в год их количество постоянно увеличивается, они обеспечивают непрерывный контроль содержания основных и специфических вредных веществ в атмосферном воздухе. Ситуация реально улучшается, но в отношении всей России и Северной Европы регион остаётся проблемным. Огромное количество атомных объектов –  суда, база северного флота, хранилища радиоактивных отходов – требуют внимательного и постоянного контроля» – сообщила Анна Фофанова, Доцент кафедры экономики мурманского филиала РАНХиГС.

Заведующая кафедрой естественных наук МАГУ Лариса Милякова  рассказала о том, что в университете создана лаборатория мониторинга и охраны окружающей среды и природных систем Арктики, которая занимается в том числе мониторингом. «Мы надеемся на некий большой рывок в  связи с тем, что накапливается очень обширный материал  по разным вопросам. Нам интересно, что делается у наших коллег в разных областях поэтому приглашаем к сотрудничеству» –сообщила Милякова. Доцент этой же кафедры Евгения Александрова рассказала о том, что при МАГУ уже несколько лет ведутся работы по биомониторингу силами старшеклассников. Некоторые из первых слушателей уже окончили вуз и теперь работают в области экологии.

Особо было отмечено значение «гражданской науки» в проведении регулярного мониторинга. Одним из таких инструментов служит интерактивная карта экологических проблем Баренц-региона, созданная совместно Кольским научным центром РАН и Проектным офисом развития Арктики. Проект barentsmap.com помогает каждому жителю региона узнать о том, какие предприятия сосредоточены на территории и как они влияют на окружающую среду.

Как сообщает директор АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова, «Дискуссионный клуб» — одна из программ экспертного центра «ПОРА». Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

--

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта
Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:00«Метод Фрейда-2». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:55«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)23:25«На глубине 6 футов». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Повышение зарплаты в 2021 году обещает только каждая пятая компания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 74 копейки, доллар укрепился на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение и отопление в Кильдинстрое восстановлено после аварии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика