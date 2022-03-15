Основы мемологии, или Разговор о несерьёзных вещах с серьёзными людьми

Разговор о несерьёзных вещах с серьёзными людьми состоится 17 марта в сети Информационных центров по атомной энергии. Public Talk «Города на проводе: мемология» в формате телемоста соединит три города: Мурманск, Калининград и Санкт-Петербург.

Мурманск представит блогер Дмитрий Качалов, который приоткроет завесу тайны и объяснит, из чего состоит формула мема, который понравится нужной целевой аудитории, что помогает мему распространиться по всему Интернету и как создать запоминающуюся смешную картинку.

Про тонкости региональных мемов из Санкт-Петербурга расскажет Валерий Ефремов – доктор филологических наук, профессор и заведующий кафедрой русского языка Российского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Он выделит лингвистические характеристики мемов и пояснит, как сплав текста и визуального образа создаёт комический эффект.

О чём на самом деле пишут британские учёные и как нам понимать научные мемы, объяснит Валериан Юров, PhD Университета Колумбия-Миссури (США), кандидат физико-математических наук, доцент-исследователь Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. И. Канта.

В перерывах между выступлениями спикеров зрителям будет предложено разгадать смысл различных научных мемов, а также попытаться определить их региональную принадлежность. Кроме того, в каждом городе у зрителей будет возможность задать вопросы спикерам из других городов и проголосовать за самый смешной мем вечера. По окончании вечера каждый зритель получит сертификат о прохождении основ мемологии и узнает секрет создания успешного мема.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/1958789/

Встреча состоится 17 марта в 19.30 в Подиум-холле Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а).