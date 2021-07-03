Особенности исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований региона в 2020 году рассмотрели на заседании общественного совета при региональном Минфине

В связи с сохраняющимися эпидемиологическими рисками в формате видеоконференцсвязи прошло очередное заседание общественного совета при региональном Минфине, комитете государственного и финансового контроля и комитете по конкурентной политике.

В рамках мероприятия и.о. министра финансов Мурманской области Виктория Швец доложила об исполнении областного бюджета за 2020 год, а также об итогах реализации государственной программы Мурманской области «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» за 2014 – 2020 годы.

Участники заседания заслушали доклад и председателя комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексея Коптева о ходе реализации национальных проектов в Мурманской области и итогах контрактования закупок до 1 апреля 2021 года.

Присутствующие также рассмотрели особенности исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований региона в 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции, порядок осуществления особо значимых закупок и работы на региональной торговой площадке «Малые закупки», приоритеты при осуществлении закупок и критерии, по которым победителем может быть определён региональный участник.

Следующее заседание объединённого общественного совета запланировано на сентябрь 2021 года.