Особенности применения заявительного порядка возмещения НДС: прошла XIII Мурманская областная налоговая конференция

В рамках конференции специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области рассказали о последних изменениях налогового законодательства и ответили на актуальные вопросы его реализации на территории региона.

Налоговая конференция – ежегодное мероприятие Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области, ставшее уже традиционной площадкой для конструктивного диалога между бизнесом и налоговыми органами. Мероприятие прошло при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) и Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер отметил, что с каждым годом налоговая конференция становится все более популярной, просмотров трансляции становится все больше, и формат прямого общения налогоплательщиков с теми, кто непосредственно реализует налоговое законодательство, не теряет своей актуальности.

В рамках конференции специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области рассказали о последних изменениях налогового законодательства и ответили на актуальные вопросы его реализации на территории региона.

Темами этого года стали основные изменения по НДФЛ, вопросы соблюдения валютного законодательства, единый налоговый платеж и единый налоговый счет для юридических лиц и ИП, вопросы выдачи квалифицированной электронной подписи, особенности применения заявительного порядка возмещения НДС. Также специалисты налоговой службы рассказали о реализации федерального проекта по исключению недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов и усилению кассовой дисциплины.

По итогам конференции решено аккумулировать вопросы к специалистам Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области на площадке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Вопросы можно направить в адрес СПП МО по электронной почте: info@sppmo.ru или оставить в комментариях к трансляции. Вопросы налогоплательщиков будут переданы профильным специалистам налоговой службы и рассмотрены в оперативном порядке.

Фото и видео: https://www.youtube.com/watch?v=jzebzG7wbg4