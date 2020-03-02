Особенности ремонтной кампании энергоблоков Кольской АЭС в 2020 году

По сложившейся практике на Кольской атомной после прохождения осенне-зимнего максимума, в начале весны, начинается ремонтная кампания.

14 марта планируется начать капитальный ремонт энергоблока № 1, в ходе которого намечено реализовать сразу несколько новых масштабных проектов. Особое внимание планируется уделить вопросам управления ресурсом электротехнического оборудования: модернизировать систему возбуждения турбогенераторов с заменой генераторов собственного расхода и провести обновление устройств релейной защиты блоков генератор-трансформатор.

«В этот раз мы целенаправленно решили сконцентрировать максимальные ресурсы на обновлении электрических систем в рамках программы обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков. Ведь устройства релейной защиты и автоматики являются одним из ключевых элементов, обеспечивающих надежную работу оборудования. Масштаб работы колоссальный - предстоит уложить около 70 км новых кабельных линий и провести их расключение в 30 электрошкафах», - рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В летний период также намечено провести ревизию подземных коммуникаций и масштабный ремонт общестанционных трубопроводов. По плану эту работу необходимо синхронизировать с ремонтами сразу на двух энергоблоках второй очереди. Это станет своеобразной особенностью ремонтной кампании 2020, ведь никогда прежде энергоблоки Кольской АЭС № 3 и 4 не останавливались одновременно на срок более месяца.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1390 МВт.