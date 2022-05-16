Сегодня на оперативном совещании председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев представил самые интересные варианты отдыха в регионе этим летом.

Отмечено, что по итогам 2021 года туристический поток в Мурманскую область составил порядка 486 тысяч человек, в том числе 21,5 тысячи – иностранцы. По словам главы ведомства, данный показатель превысил допандемийный уровень и стал новым рекордом.

«Увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели также к значительному увеличению количества местных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 66 региональных туроператоров. Для сравнения, в этот же период прошлого года было 43 туроператора, а в 2019 году – 37. Они представляют разные варианты отдыха для жителей Мурманской области и гостей региона», – отметил Александр Елисеев.

Ожидается, что особо популярными в сезоне 2022 года в Мурманской области станут скиджоринг, кайтинг, дайвинг, рафтинг, прогулки по заповедным зонам, SUP-туры, фотоохота на китов, минералогические туры.

«Сейчас ведётся большая работа по развитию туристической инфраструктуры и поиску новых логистических решений, которые позволят сделать отдых и путешествия в арктической зоне максимально комфортными и привлекательными для туристов», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области.

Традиционно в топ-5 направлений для летнего отдыха в нашем регионе входят: полуострова Средний и Рыбачий, Хибины, Териберка, Ловозерские тундры, Терский берег.

Особое внимание будет приковано и к арктической кухне. Мурманская область является активным участником федерального проекта «Гастрономическая карта России», благодаря которому регион вошел в число лидеров гастрономического туризма в Российской Федерации. Сегодня в Мурманской области более 20 заведений общественного питания работают под форматом «Арктическая кухня».

Как сообщает региональный комитет по туризму, летний туристический сезон будет насыщен и культурной программой. Так, запланировано более 20 крупных событийных мероприятий, привлекающих местных жителей и гостей со всей России. Главными мероприятиями летнего сезона 2022 года станут Арктический фестиваль «Териберка», фестивали «Imandra Viking Fest» и «Gastro Industry fest».

Подробную информацию можно найти на туристическом портале Мурманской области.

Кроме того, функционирует региональный Туристский информационный центр. Гости и жители региона могут получить консультации во фронт-офисах: Мурманск (ДЦ «Арктика», просп. Ленина, 82); Апатиты (ул. Ленина, 3); - Кировск (просп. Ленина, 9); Умба (ул. Дзержинского, 40).