Особо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене

Правительство Мурманской области продолжает реализовывать приоритетную задачу губернаторского плана «На Севере – Жить!» по улучшению жилищных условий. Так, Министерство строительства региона разработало изменения в закон о приобретении в собственность или получении в найм гражданами жилья по доступной цене и представило их на утверждение Мурманской областной Думы.

«Предлагаемые изменения в закон отвечают сразу двум задачам губернаторского плана «На Севере – Жить!»: улучшение жилищных условий граждан и привлечение в регион особо важных специалистов. А именно: Центр содействия жилищному строительству Мурманской области возводит за счёт средств регионального бюджета дома, квартиры в которых по доступной цене могут приобрести муниципалитеты для расселения граждан из аварийного жилья и предоставления детям-сиротам и работникам приоритетных сфер экономики», - отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кроме того, часть квартир в таких домах будет предназначаться особо важным специалистам, в которых нуждается регион. Предоставляться жильё будет по договору найма с последующим правом выкупа по доступной цене. Предполагается, что гарантированное обеспечение жильём поможет привлечь на Крайний Север врачей, педагогов и граждан других профессий. Их потребность будут определять органы исполнительной власти, а вот распределять квартиры между особо важными специалистами будет межведомственная комиссия.

«Таким образом, закон учитывает как интересы северян, заинтересованных в улучшении жилищных условий, так и приглашённых специалистов», - подчеркнула глава регионального Минстроя.

Мурманская областная Дума вчера приняла изменения в закон в первом чтении, отмечает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558446/#&gid=1&pid=1