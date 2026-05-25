Особое внимание – безопасности на дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, одни из важнейших элементов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На региональных дорогах завершились работы по замене и установке барьерных ограждений, которые предназначены для предотвращения выезда автомобилей за пределы проезжей части. Эффективность конструкций подтверждена практикой: они снижают аварийность и уменьшают тяжесть последствий ДТП.

В этом году работы выполнялись на наиболее опасных участках региональных дорог: Заполярный – Сальмиярви, Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, Умба – Кандалакша и на автоподъезде к железнодорожной станции Луостари.

Всего демонтировано более 2 тысяч метров повреждённых конструкций и установлено более 9 тысяч метров нового оцинкованного металлического барьерного ограждения с уровнем удерживающей способности У3.

