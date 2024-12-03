Особое внимание следует оказывать участникам СВО: губернатор Андрей Чибис провёл заседание Совета по делам инвалидов

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Сегодня в Центре управления регионом состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области, участниками которого стали представители исполнительных органов, региональных подразделений федеральных учреждений, а также общественных организаций Кольского Заполярья.

Открывая ежегодное заседание, губернатор Андрей Чибис отметил, что поддержка этой категории населения находится на особом контроле регионального правительства. В частности, в регионе успешно реализуется комплексная программа «Доступная среда» в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«В Мурманской области проживают 29 тысяч граждан с инвалидностью, в том числе более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Всё, что касается, поддержки этих людей, входит в перечень ключевых задач регионального правительства. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» мы реализуем комплексную программу «Доступный Север». В 2024 году на программу выделено более 900 млн рублей. При этом 875 млн рублей из них – средства областного бюджета. В первую очередь, особое внимание необходимо уделять вопросам адаптации инфраструктуры. В частности, это касается различных объектов благоустройства, которые создаются или модернизируются в муниципалитетах региона. Также перед нами стояла задача адаптировать общественный транспорт. На сегодняшний средний возраст всего парка общественного транспорта в регионе составляет не старше пяти лет. Автобусы и троллейбусы, за исключением нескольких единиц, оборудованы специальными современными приспособлениями для инвалидов», – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис сообщил, что всего в Мурманской области работает более 20 общественных организаций граждан с инвалидностью.

«Объём поддержки этих организаций из регионального бюджета за пять лет составил 84,4 млн рублей. Из них в 2024 году также была оказана поддержка в рамках госпрограммы «Социальная продержка». В целом расходы областного бюджета на оказание материальной помощи инвалидам с 2022 года увеличены в 5 раз с 2-х до 10-ти млн рублей. По госпрограмме в текущем году также приобретено 430 единиц технических средств реабилитации, которые до конца декабря будут переданы всем нуждающимся», – сообщил губернатор.

Формирование доступной среды также неразрывно связано с поддержкой участников специальной военной операции.

«Попрошу коллег продолжать оказание должной помощи участникам СВО и членам их семей. Решения, которые принимаются благодаря финансовой поддержке, должны отрабатываться максимально быстро и вне зависимости от того, откуда приходят средства. Каждый отдельный случай, связанный с ребятами, которые защищают нашу страну и возвращаются домой с ранениями или увечьями, должен тщательно прорабатываться», – подчеркнул губернатор.

На заседании Совета министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев доложил о реализации комплексной программы «Доступный Север» в 2023-2024 годах. В частности, он отметил, что различные мероприятия реализуются на протяжении всего года и затрагивают проблемы многих категорий граждан.

«Мероприятия, направленные на оказание поддержки северян с инвалидностью, проводятся в течение всего календарного года. Практика показывает, что понятие маломобильности достаточно широкое – оно относится не только к инвалидам, но и к пожилым людям, и к беременным женщинам. Поэтому вопрос доступной среды одинаково важен для всех жителей Мурманской области, которые могут оказаться в непредвиденной ситуации», – сказал Сергей Мякишев.

Также глава профильного ведомства отметил, что общее количество мероприятий программы «Доступный Север» с 2023 по 2025 годы равняется 30 – в их число входят как общие мероприятия, реализуемые ежегодно, так и единовременные. Общий объем финансирования «Доступного Севера» составляет более 2 млрд рублей из федерального, областного, местного бюджетов и других, внебюджетных источников.

В качестве основных итогов реализации программы в 2023 году необходимо отметить адаптацию объектов в 44 государственных и муниципальных учреждениях в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики. Полностью доступными стали объекты Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения и детского сада №9 в Оленегорске. К концу 2024 года работы по адаптации объектов планируется выполнить в 39 учреждениях. Также продолжено обновление общественного транспорта – закуплено 11 троллейбусов и 34 автобусов, доступных для граждан с инвалидностью. По итогам регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» в 2024 году первое место вновь занял город Апатиты, получивший 7 млн рублей, второе место – Мончегорск, третье место – Оленегорск. Одним из приоритетных вопросов остается доступность государственных услуг в сфере занятости и трудоустройства для граждан с инвалидностью.

О муниципальном опыте формирования доступной среды для граждан с инвалидностью также доложили глава города Апатиты Николай Бова и врио главы Кольского района Ирина Непеина.

Так, численность населения с ограниченными возможностями здоровья в Апатитах на январь 2024 года составляет порядка 3 тысяч человек. В 2023 году город реализовал проект по адаптации спортивного молодежного центра «СОПКИ.СПОРТ» для инвалидов, также выполнены работы по оснащению плавательного бассейна ФСК «Атлет» специальным оборудованием. В 2024 году реализован проект по обустройству уличной спортивной площадки на территории школы № 14, а также приобретено оборудование для адаптации в школу № 7. Начиная с 2019 года, город Апатиты принимает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда». За указанный период в городе благоустроены дворовые территории 117 многоквартирных домов с учетом соблюдения требований доступности для инвалидов. Ежегодно в городе проводится серия инклюзивных мероприятий в рамках декады спорта и здорового образа жизни.

В Кольском районе количество граждан с инвалидностью составляет порядка 2 тысяч человек. По направлению образования в учебных учреждениях Кольского района создана сеть специальных коррекционных классов и компенсирующих групп. Также проведена реконструкция 4 культурных учреждений из 37 с учетом требований к организации доступной среды. Один из ярких примеров – Межпоселенческая библиотека имени М.В. Ломоносова. В 2025 году планируется выполнить обновление пространства в филиале библиотеки в н.п. Междуречье. В рамках федерального проекта «Детский спорт» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» возведен плавательный бассейн «Гольфстрима» с доступной средой, необходимыми средствами доступности оборудована входная группа пространства «СОПКИ.СПОРТ» в Коле. 32 жилых объекта, расположенных в Коле, Молочном, Мурмашах, Кильдинстрое, Туманном и Туломе, адаптированы с учетом потребностей граждан с инвалидностью. Кроме того, большинство населенных пунктов Кольского района активно включились в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого проводится благоустройство дворовых территорий и общественных мест. Так, за последние два года инклюзивное оборудование установлено на Поморской набережной и на пр. Советском в городе Кола, а также в Зверосовхозе.

В завершение Андрей Чибис отметил, что уважительное отношение к людям с инвалидностью является проявлением человечности, без которого невозможно должным образом оценить масштабность проблемы и найти подходящее решение.

«Должное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья – это буквально вопрос зрелости нашего общества. Те, кто принимает решения по данному вопросу, должен тонко чувствовать проблемы людей с инвалидностью. Также важно уделять внимание социальной адаптации граждан-инвалидов, вовлекать их общественную жизнь, предоставлять возможности для самореализации и т.д. Ещё раз подчеркну, что особое внимание следует оказывать участникам СВО. В частности, попрошу министерство здравоохранения детально проработать вопросы медицинской реабилитации для наших воинов. В свою очередь, региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» должны четко понимать, какая поддержка нужна ребятам, вернувшимся с фронта», – подытожил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, заседание Совета по делам инвалидов продолжилось обсуждением волнующих тем с представителями общественных организаций и профильных ведомств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/