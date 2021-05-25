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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.21 11:00

Особое внимание сохранению женского здоровья – Татьяна Кусайко

Сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко приняла участие в выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе.

В составе делегации Совета Федерации, возглавляемой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сенатор приняла участие в выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе. Темой сессии в Кемерово стала «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».

В течение двух дней представители восьми государств, эксперты обсуждают вопросы глобальных изменений в разных сферах жизни на фоне пандемии коронавируса.

В рамках Форума Татьяна Кусайко выступила на площадке «Женское здоровье: влияние пандемии».

«В период беременности женщины наиболее уязвимы к влиянию внешних факторов и нуждаются в большей психологической поддержке. Принимая во внимание общую тревожность и напряжение от всего происходящего сегодня в мире, необходимо обратить внимание на важность оказания дополнительной психосоциальной помощи беременным и роженицам», - сказала парламентарий.

Также Татьяна Кусайко подчеркнула, что, несмотря на то, что мир уже больше года живёт в условиях пандемии, чётких рекомендаций по реабилитации именно женского здоровья после перенесённой инфекции на сегодняшний день нет.

«При этом ведущие российские и зарубежные центры акушерства и гинекологии констатируют серьёзное влияние этой болезни на организм женщины», - заявила сенатор.

Парламентарий обратила внимание собравшихся на то, что пандемия не лучшим образом повлияла и на профилактическое наблюдение россиянок за своим здоровьем.

«В частности, 22 апреля 2021 года ВЦИОМ представил данные всероссийского опроса женщин репродуктивного возраста и онлайн-опроса женщин врачей-гинекологов. Врачи-гинекологи отметили значительное влияние пандемии на практики посещения со стороны пациенток: 42% указали, что пациентки переносили посещение на несколько месяцев, 29% — на несколько недель/месяц, а 10% сказали, что пациентки вовсе отказывались от посещения врача», -  рассказала Татьяна Кусайко.

По словам сенатора, за последний год женщины чаще всего не посещали гинеколога «по причине отсутствия необходимости». На втором месте такая причина, как опасение заразиться коронавирусом.

Сенатор поддержала мнение врачей, что повышение грамотности женщин в отношении своего репродуктивного здоровья главным образом зависит от регулярности посещения гинеколога.

Завершая своё выступление на выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе, Татьяна Кусайко подчеркнула, что на плечах женщины - забота о семье, о детях, и что задача всех государств уделять особенное внимание сохранению женского здоровья и помочь преодолеть те проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая женщина.

Напомним, Татьяна Алексеевна стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

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