Мурманская область играет стратегическую роль в обеспечении национальной безопасности и стабильности экономики России благодаря своей уникальной минерально-сырьевой базе. Регион является единственным российским производителем апатитового, нефелинового, бадделеитового и лопаритового концентратов, а также крупным производителем никеля. Кроме того, единственное в России производство рафинированного никеля и кобальта находится в Кольском Заполярье. Особое значение имеет концентрация общероссийских запасов лития на территории Мурманской области.

«Все мировые державы борются за Арктику. Главные причины этой борьбы – запасы углеводородов и редкоземельных металлов, перспективы нового транспортного маршрута, а также вопросы военной безопасности. Наш регион отличается большим количеством этих ценных ресурсов», – отметил вчера губернатор Андрей Чибис в ходе отчёта перед Мурманской областной Думой.

Значительная часть запасов лития, готовых к освоению, сосредоточена в редкоземельных месторождениях Мурманской области, более 50% от общероссийских. В регионе реализуются перспективные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны.

Одним из ключевых является освоение Колмозерского месторождения ООО «Полярный литий». Это крупнейшее и наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране: по предварительным оценкам, оно содержит около 24% российских запасов. По итогам их освоения РФ может войти в тройку мировых лидеров. В феврале 2023 года ООО «Полярный литий» получило право пользования Колмозерским месторождением по итогам аукциона. Компания планирует к 2030 году построить и ввести в эксплуатацию рудник и горно-обогатительный комбинат мощностью 2 млн тонн руды в год. Кроме того, рассматривается возможность создания химико-металлургического завода на одной из промышленных площадок в Мурманской области производительностью 45 тысяч тонн в год литиевой продукции. Также в разработке Полмостундровское и Вороньетундровское месторождения.

ООО «Ловозерский ГОК» ведёт добычу и переработку уникальных лопаритовых руд, производя лопаритовый концентрат – сырьё для производства редкоземельной продукции. Планируется к реализации проект технологического перевооружения Ловозерского месторождения редкоземельных металлов. Цель проекта – запуск производства разделённых оксидов редкоземельных металлов, что позволит создать кооперационную цепочку для обеспечения сырьевого и технологического суверенитета отрасли.