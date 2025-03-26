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В российскую Арктику привлечено инвестиций на общую сумму свыше двух триллионов, что позволит существенно стимулировать экономический рост в регионе, создать тысячи новых рабочих мест. Комплексные преференции, включая налоговые льготы и административные преимущества в ведении бизнеса, делают арктические регионы конкурентоспособными, а снятие ограничений для малых предпринимателей и инвесторов в моногородах ускорит развитие. Реализация ключевых проектов, направленных на укрепление инфраструктурных основ и привлечение местных кадров, таких как создание арктического квартала и оптимизация преференциальных режимов, позволит обеспечить устойчивое будущее региона. К таким выводам пришли участники сессии «Особый режим: преференции для арктического бизнеса» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Активные инвестиции создают рабочие места

«Сейчас в настоящее время у нас уже реализуются тысячи инвестиционных проектов с мерами государственной поддержки. Это более двух триллионов рублей по соглашениям. Из них восемьсот миллиардов уже вложено. Планируем что только этими проектами будет создано сорок пять тысяч рабочих мест», — директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Илья Чернов.

Для развития арктических регионов необходимы комплексные преференции

«И вот те точки роста, те преференции, которые сегодня есть, они должны быть действительно комплексными для того, чтобы и развивать предприятие, для того чтобы создавать серьёзные логистические центры, которые нужны, и думать о том, кто будет жить и работать в Арктике. Это очень важно», — заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко.

Арктика стимулирует экономический рост России

О позитивных изменениях инвестиционного климата в Мурманской области и Арктической зоне в рамках сессии рассказала сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева. Она уточнила, что с 2019 года в регион, который на 100% находится в АЗРФ, уже инвестировано порядка 1,5 трлн рублей, а инвестиционный портфель включает свыше 300 проектов с суммарным объёмом инвестиций на десятилетний период в 3,2 трлн рублей. По словам сенатора, отчёт Счётной палаты РФ, который рассмотрели в верхней палате парламента, показал неравномерность влияния особых экономических зон и территорий опережающего развития на развитие создавших их регионов. В то же время пример Мурманской области демонстрирует эффективность данных инструментов для повышения качества жизни северян и развития территорий.

«Преференциальные режимы являются инструментом регионального развития, но, как и любой другой, требуют тщательного анализа и продуманного использования. Анализ Счётной палаты показал, что префрежимы не в полной мере встроены в систему стратегического планирования России. Кроме того, важно взаимодействие между предприятием и правительством, что называется, в ручном режиме. На примере Мурманской области мы фиксируем значительный социальный эффект от деятельности резидентов и возможность дифференциации экономики», – сказала Елена Дягилева.

Сенатор отметила, что на территории Мурманской области по двум суперльготным режимам уже работает 306 резидентов, объём фактических инвестиций превысил 264 млрд рублей, что делает регион лидером по объёму вложенных средств резидентами АЗРФ. Благодаря преференциям создано более 5,8 тысячи рабочих мест. В ходе своего доклада она коснулась и других социальных эффектов, достижению которых способствовали префрежимы и решения, принятые губернатором Андреем Чибисом для повышения инвестиционной привлекательности региона. Так, Мурманская область входит в топ-10 регионов России по размеру ВРП на душу населения, среднедушевым денежным доходам и покупательской способности населения, а также номинальной начисленной зарплате. Комплексная работа правительства и синхронизация регионального стратегического плана «На Севере – жить!» с национальными целями обеспечила в Заполярье снижение ниже среднего значения по стране доли бедного населения и снижение с 2019 года в четыре раза уровня регистрируемой безработицы. Елена Дягилева отметила и существенно возросшую активность во взаимодействии регионального правительства и предприятий, работающих в Мурманской области. Так, по словам сенатора, с 2019 по 2023 годы объём инвестиций индустриальных партнёров в реализацию различных социальных проектов вырос в пять раз и составил более 24 млрд рублей.

«Для дальнейшего развития Арктики, разумного и эффективного освоения её богатой сырьевой базы необходима консолидация усилий со стороны государства и бизнеса. В том числе для привлечения дополнительных инвестиций. Этому могут и должны способствовать преференциальные режимы – необходимая точка опоры для принятия решения о присутствии предприятия и реализации проекта в том или ином субъекте. Но крайне важны не разовые мероприятия, а долгосрочные инвестиции в территории, в том числе для наращивания человеческого капитала, подготовке необходимых кадров и созданию комфортной среды для жителей АЗРФ», – подытожила сенатор.

ПРОБЛЕМЫ

Высокая стоимость строительства в Арктике из-за сложных условий

«Строительство в более отдаленных частях Арктики, понятно, значительно стоит дороже из-за сложной логистики, транспортировки материалов, оборудования. Всё это удорожает строительные материалы. Второе — инфраструктура. Прокладка коммуникаций сложнее, потому что прокладка коммуникаций в обычных условиях – это одно, в условиях вечной мерзлоты – это другое. Третье – климат. Мы знаем, что строительный сезон на материке может длиться в некоторых регионах круглый год, у нас же строительство в условиях вечной мерзлоты требует использования специализированных технологий: использование отдельных материалов, таких как свайные фундаменты, утепление терморегулирующей системой. Проекты и материалы не могут быть типовыми для европейской части России. Все это дороже. Например, устройство свайных фундаментов увеличивает стоимость строительства на 20–40%. Пятый фактор, который бы я выделил, это требования к зданиям в условиях вечной мерзлоты, они наиболее строгие», — вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель»; член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Андрей Грачев.

Кадровый дефицит в арктическом регионе

«Это вопрос кадров. Это вопрос в том, что действительно сегодня создание большого количества рабочих мест, которые в результате вот этой активной деятельности в Арктике, они сегодня, наверное, недостаточно для того, чтобы закреплять кадры на наших территориях. На сегодняшний день…. есть проблемы, действительно, которые вызывают опасения, поскольку, получив соответствующее образование, получая навыки работы в бизнесе на предприятиях в особо экстремальных условиях, коими является Арктика, получив вот эту профессию, специалист, по сути дела, ищет, где потеплее, и уезжает», — заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко.

РЕШЕНИЯ

Снятие ограничений для инвесторов в ТОР арктических моногородов

«Для создания ТОРа в моногородах, расположенных в арктической зоне Российской Федерации, действует отдельный порядок с ограничениями для применения льготного режима инвесторами, являющимися градообразующей организацией или её дочерней организацией. Поэтому сейчас, прежде чем что-то развивать, нам бы, конечно, хотелось снять эти ограничения. Сняты ограничения с Дальневосточного федерального округа в этом плане. Я предлагаю такой же опыт перенести на арктическую зону», — вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель»; член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Андрей Грачев.

Поддержка малого бизнеса в туристической Арктике

«Сегодня действительно инициированы очень интересные проекты в сфере туризма, они тоже требуют не только развития инфраструктуры, создания туристских комплексов, решения логистических проблем, но они требуют постоянной работы для того, чтобы посещением был привлекающим эти объекты в сфере обслуживания. Кто будет обслуживать постоянно? Наверное, прежде всего это местное население. А для того, чтобы местное население опять-таки имело интерес к развитию малого бизнеса, в туристской Арктике, то тоже должны быть определённые меры экономические для их поддержки, потому что уровень обеспечения недостаточен», — заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко.

Создание арктического квартала стимулирует строительство и развитие региона

«Ключевым проектом будет создание арктического квартала. Это застройка жилья, стимулирование жилищного строительства. Помимо всего планируем сейчас с Корпорацией развития Дальнего Востока, обсуждаем возможность создания промпарков по принципу дальневосточному», — директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Илья Чернов.

Необходима оптимизация преференциальных режимов

«Эксперты говорят о том, что префрежимы требуют донастройки, они недостаточно оптимальны. Но опять же, поддержу. Совершенно верно сказано, что здесь скорее не должно быть универсального какого-то механизма. Здесь должна быть возможность выбора инвестора… И соответственно, когда он может выбирать, исходя из своей инвестиционной программы, префрежим, мне кажется, это действительно очень правильно», — член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

Фото: https://forumarctica.ru/news/osobyj-rezhim-preferentsii-dlja-arkticheskogo-biznesa/