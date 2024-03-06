«Особый взгляд» для кинотеатров: в областной библиотеке для слепых обсудили возможности тифлокомментирования кинопоказов

Как сделать кинопрокат доступным для незрячих людей и какие инструменты могут использоваться для организации инклюзивных показов? Эти и другие вопросы обсудили вчера на встрече представителей учреждений культуры, кинопрокатных организаций и Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

На площадке областной библиотеки для слепых участники встречи обсудили возможности мурманских кинотеатров в организации просмотра фильмов для слабовидящих и незрячих людей. Такой инструмент называется тифлокомментирование – создание краткого описания персонажей, действий, деталей обстановки, которым сопровождается кинолента. Эти дополнения необходимы для незрячих или слабовидящих людей: только благодаря этому они могут полноценно воспринимать происходящее на экране или на сцене.

Особое внимание на семинаре уделили знакомству с тифлокомментированием, которое помогает незрячим и слабовидящим зрителям смотреть кино наравне с людьми без нарушений здоровья. Библиотекари напомнили, что все национальные фильмы, которые создаются при государственной поддержке, должны сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, участники семинара изучили возможности мобильного приложения для автоматизированного тифлокомментирования «Особый взгляд». Приложение разработали при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Незрячие пользователи смартфонов могут в кинотеатрах и дома смотреть фильмы благодаря приложению, которое в режиме реального времени синхронизирует аудиодорожку тифлокомментария с основным звуком фильма.

Представители кинотеатров заинтересовались работой этого приложения. По итогам встречи участники договорились организовать бесплатный сеанс для слабовидящих людей в одном из кинотеатров Мурманска и опробовать новое приложение на показе одного из российских фильмов.

Фото: https://gov-murman.ru