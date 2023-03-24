Остались довольны: Мурманская область приняла участие в международных туристических выставках «Интурмаркет» и «МИТТ»

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональным Центром кластерного развития совместно с Комитетом по туризму Мурманской области организованы международные выставки «Интурмаркет» с 13 по 15 марта в Москве и «МИТТ» - с 16 по 18 марта в Красногорске.

На выставочных стендах Мурманской области работали 18 субъектов малого и среднего предпринимательства – участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области.

Например, в период выставки «Интурмаркет» к туроператору «Хибины для Вас» обратились двое туристов.

«На этой же неделе приехали в Кировск покататься на лыжах, снегоходах и воспользовались другими нашими туристическими услугами», – рассказал директор по развитию Сергей Панфилов.

Генеральный директор «Дикие и Свободные» Иван Дмитриев: «Мы заключили агентский договор с московским туроператором «Дельфин» и уже в конце марта принимаем первых туристов по этому договору, а также несколько групп туристов ожидаем на майские праздники и летом текущего года ожидаем на летнюю рыбалку ловить сёмгу».

«На выставке «МИТТ» нами заключено соглашение о партнёрстве с компанией «Enterprise de gestion touristique de Tamanrasset» (EGTT, Алжирская Народная Демократическая Республика). В настоящий момент находимся в процессе оформления контракта и составления программ для алжирских туристов», – сообщил генеральный директор «Рашн Фридом» Роман Грибков.

Мурманские туроператоры, входящие в туристско-рекреационный кластер, остались довольны выставками и ожидают увеличение клиентов в ближайшее время.

Кроме того, в рамках работы на выставках «Туристский информационный центр Мурманской области» провёл ряд встреч с коллегами из Саратова, Череповца, Санкт-Петербурга, Хакасии, заключил соглашения с сервисом tutu.ru и с Центром развития туризма (Севастополь). По итогу на стенде совместно с Агентством развития Мончегорска обсудили возможность проведения совместных мероприятий исторических реконструкции. В деловой программе выставок региональный туринфоцентр рассказал об успешном опыте формирования календаря 51-го события и презентовал туристический потенциал Мурманской области.

Комитет по туризму Мурманской области закрепил соглашение намерения о сотрудничестве с «Агентика Тревэл» (B2B. Островок) и в ближайшее время планируют совместную реализацию практических инструментов развития туристической отрасли в регионе.

«Мурманская область в последние годы стала яркой и заметной точкой на туристической карте России. У нас, как и у других регионов, есть точки роста. Благодаря работе на туристических выставках мы можем находить пути достижения к решению задач в максимально сжатые сроки», – отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murman.tourism51?z=photo-92972339_457245185%2Falbum-92972339_00%2Frev