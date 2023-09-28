Осталось 3 дня, чтобы проголосовать за новую столицу «Серебряного ожерелья»

7 сентября на молодёжном форуме «Ладога» полномочный представитель Президента Российской Федерации Александр Гуцан совместно с главами и представителями регионов СЗФО дали старт выборам следующей столицы «Серебряного ожерелья». Голосование завершится 30 сентября в 23.59.

«Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города СЗФО. Он был создан в 2012 году по инициативе Президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках форума «Ладога» у глав регионов спросили, какой населённый пункт они бы предложили в качестве следующей столицы «Серебряного ожерелья России». Всего было предложено 11 вариантов, голосование за которые проходит на странице форума «Ладога» в социальной сети «ВКонтакте». Голосование продлится до 30 сентября 23:59 мск включительно. На 27 сентября уже проголосовало более 230 тысяч пользователей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на статус новой столицы «Серебряного ожерелья России» номинировал Териберку. Он отметил, что село ежегодно собирает тысячи туристов, а также пригласил всех желающих увидеть китов, побывать на краю Северного Ледовитого океана и «зажечь» в полярный день под палящим солнцем.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, #МЫВМЕСТЕ.

Фото: https://gov-murman.ru