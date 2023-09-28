Система централизации власти в муниципалитетах больше подходит к российской действительностиММТП подготовил подарки для участников Всероссийского дня ходьбы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.23 16:00

Осталось 3 дня, чтобы проголосовать за новую столицу «Серебряного ожерелья»

7 сентября на молодёжном форуме «Ладога» полномочный представитель Президента Российской Федерации Александр Гуцан совместно с главами и представителями регионов СЗФО дали старт выборам следующей столицы «Серебряного ожерелья». Голосование завершится 30 сентября в 23.59.

«Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города СЗФО. Он был создан в 2012 году по инициативе Президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках форума «Ладога» у глав регионов спросили, какой населённый пункт они бы предложили в качестве следующей столицы «Серебряного ожерелья России». Всего было предложено 11 вариантов, голосование за которые проходит на странице форума «Ладога» в социальной сети «ВКонтакте». Голосование продлится до 30 сентября 23:59 мск включительно. На 27 сентября уже проголосовало более 230 тысяч пользователей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на статус новой столицы «Серебряного ожерелья России» номинировал Териберку. Он отметил, что село ежегодно собирает тысячи туристов, а также пригласил всех желающих увидеть китов, побывать на краю Северного Ледовитого океана и «зажечь» в полярный день под палящим солнцем.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, #МЫВМЕСТЕ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя зарплата у фармацевтов в Мурманской области от 57471 - 80000 рублей, за год спрос на них вырос на 89%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 50 копеек, евро – почти на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения модернизируют «Северную» котельную-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году специалисты «АтомЭнергоСбыта» планируют установить в домах жителей Мурманской области более 14 тысяч «умных» счётчиков-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Новый 2024 год мы встретим с новым законом о занятости, а статус безработного собираются изменить с 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика