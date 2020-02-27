Осталось четыре года: Подкомитет IMO согласовал запрет на использование тяжёлого мазута в арктических водах

Подкомитет по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) Международной морской организации (IMO) согласовал запрет на использование и перевозку флотского («тяжёлого») мазута в арктических водах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ со ссылкой на сообщение IMO.

Планируется, что запрет вступит в силу с 1 июля 2024 года, но суда, имеющие двойной корпус смогут использовать мазут до 1 июля 2029 года. Запрет коснётся использования и транспортировки бункеровочного мазута, плотностью выше 900 кг/м3 при 15С или с кинематической вязкостью, превышающей 180 мм2/с при 50С.

Предполагается, что новое требование не коснется поисково-спасательных судов, а также судов, предназначенных для предотвращения и ликвидации разливов нефти.

Страны, которые имеют арктическое побережье (Россия, Канада), смогут до 1 июля 2029 года выдавать дополнительные разрешения для судов под своими флагами для использования тяжёлого мазута. В пресс-службе Фонда дикой природы (WWF России) поясняют, что это правило может коснуться судов, которые, к примеру, обеспечивают «Северный завоз».

Новые требования будут отражены в поправках к приложению «Правила предотвращения загрязнения нефтью» конвенции МАРПОЛ. Подкомитет согласовал их в конце прошлой недели. Поправки планируется рассмотреть в октябре на 76-м заседании комитета по защите морской среды IMO, и утвердить на следующем заседании - весной 2021 года.

В сообщении IMO также говорится, что подкомитет создал корреспондентскую группу для разработки стандартов (руководящих принципов) по снижению рисков от использования и перевозки тяжёлого мазута в арктических водах. Они будут охватывать вопросы строительства и эксплуатации судов, бункеровки, инфраструктуры и связи, повышения готовности к разливам мазута, а также его раннего обнаружения и мер по реагированию.

Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников отмечает, что согласование текста поправок к МАРПОЛ на фоне роста интенсивности судоходства в Арктике - важный шаг в части экологических рисков и воздействий.

«Конечно, экологические организации ставили своей целью добиться запрета в более ранние сроки, но страны договорились, что определенные типы судов могут использовать мазут ещё достаточно долго, вплоть до 2029 года», - цитирует пресс-служба WWF Книжникова.

«С другой стороны, именно наша страна может показать пример ухода от использования любых нефтепродуктов в качестве судового топлива в Арктике уже в ближайшие годы. Так, по нашим оценкам, доля транзитных судовых перевозок по СМП на сжиженный природный газ (СПГ) в 2019 составила 43%, такого показателя в Арктике пока и близко никто не достиг. Важно подчеркнуть, что переход на СПГ не только исключает риски нефтеразливов, но и существенно снижает выбросы загрязняющих веществ и сажи в атмосферу. Таким образом, весь набор экологических преимуществ от перехода на СПГ может сделать судоходство по СМП более конкурентным», - рассуждает он.

По данным WWF, около 75% всего топлива, которое сейчас используется в арктическом судоходстве, - это флотский мазут. Его разливы наносят огромный вред коренным народам Арктики и морским экосистемам, он очень медленно разлагается в холодных водах, и от него практически невозможно избавиться в случае разлива. Кроме того, использование мазута приводит к выбросам большого объёма таких загрязнителей, как оксид серы и твёрдые сажевые частицы («чёрный углерод»). По этим причинам использование судового остаточного топлива уже запретили в Антарктике.