Останки героев преданы земле спустя 78 лет после гибели

На военно-мемориальном кладбище флотской столицы состоялась церемония подзахоронения останков экипажа Пе-2, обнаруженных поисковиками этим летом во время экспедиции на Средневаенгском озере.

В 1942 году бомбардировщик Пе-2 был сбит противником над озером в окрестностях Североморска. Экипаж самолёта - командир Георгий Павлович Щербинин, штурман Игорь (Исаак) Александрович Зильберг и стрелок-радист Леонид Кириллович Пластин. Они погибли, защищая Родину.

Часть останков лётчиков была найдена поисковиками в 2018 году, тогда же состоялась церемония захоронения. В этом году работы продолжились. На озере Среднее Ваенгское прошла уже четвёртая по счёту поисковая экспедиция. Со дна удалось поднять личные вещи экипажа, детали и узлы бомбардировщика, но самое главное - останки авиаторов.

14 августа, в 78 годовщину гибели, они были преданы земле.