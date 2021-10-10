Останки воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, торжественно захоронили в Долине Славы

Вчера на территории поискового кладбища мемориального комплекса «Долина Славы» в Кольском районе в рамках проведения на территории Мурманской области мероприятий, посвященных 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В этом году поисковые работы проводили 22 поисковых объединения Мурманской области на территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского районов, а также территориях ЗАТО город Заозерск и Североморска. Было проведено более 200 полевых поисковых выходов и экспедиций, в которых приняли участие 271 человек. Результатом работы стало обнаружение останков 79-х воинов, из них 13 именных и 66 безымянных.

В торжественной церемонии приняли участие представители правительства Мурманской области, силовых структур и ведомств, личный состав Главного управления МЧС России по Мурманской области, активисты поисковых объединений, кадеты, а также родственники погибших воинов.

«Преклоняясь перед мужеством наших дедов, отцов, гордясь ими, мы свято храним в своих сердцах память о великом подвиге в годы войны. Мы не должны забывать, какой ценой завоевано наше право на мирную жизнь», – отметил заместитель губернатора Владимир Евменьков.

В честь павших героев был выполнен троекратный залп, к захоронению возложены венки. После краткого митинга воины североморцы прошли торжественным маршем, держа равнение на воинский мемориал – приветствуя строем погибших красноармейцев.