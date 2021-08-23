Андрей Чибис встретился с вновь избранным главой Мурманска Михаилом БелошеевымОстановить отток молодёжи из Заполярья – одна из ключевых задач власти региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.08.21 13:00

Остановить отток молодёжи из Заполярья – одна из ключевых задач власти региона

В её решении правительство надеется на поддержку и совет самих молодых людей, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приветствуя участников сессии «Молодёжь Арктики», прошедшей в рамках VI международного арктического фестиваля «Териберка».

Своё выступление глава региона начал с благодарности в адрес волонтёров.

«На этом мероприятии, очень важном для России, для Мурманской области, тоже работают волонтёры. Но самое главное – что волонтёры действуют, когда нужно убрать наши города и поселки от мусора, когда нужно помочь в пунктах вакцинации нашим медработникам. Когда в самую острую стадию пандемии молодые люди, не жалея себя, отвлекаясь от своих дел, не сидели в соцсетях, а доставляли всё самое необходимое старшему поколению. Вот это настоящий патриотизм не на словах, а на деле. Низкий вам за это поклон!» – сказал Андрей Чибис.

Губернатор определил основной вектор дискуссии в рамках сессии как вопрос «уехать или остаться на Севере?», подчеркнув, что вопрос этот носит глобальный характер.

«Я часто, раз в два месяца, в режиме видеоконференции общаюсь с губернаторами Баренц-региона – нашими соседями. И, казалось бы, у них города и посёлки покомфортней наших – пока. Но у них ровно такая же ситуация с оттоком молодых людей», – поделился с аудиторией Андрей Чибис.

Глава региона поставил перед участниками сессии задачу – подсказать власти способы справиться с этим негативным явлением.

«Что мы можем предложить, чтобы эти ребята жили здесь у нас? Чтобы, получив образование в других регионах и даже за пределами нашей страны, приезжали сюда жить и работать. Если мы сегодня не дадим молодым ребятам то, что их будет увлекать, вовлекать, заводить и заряжать, то нам сложно будет развивать нашу Арктику и удерживать страну в таком масштабе», – подчеркнул губернатор.

По итогам сессии региональным комитетом молодёжной политики будет сформирован и представлен главе области пакет конкретных поручений, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Крик совы». Художественный сериал, 5 серия (12+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Вне времени». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Скоро выборы. Президент предложил разово выплатить всем пенсионерам России в 2021 году по 10 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)К 1 сентября россияне прогнозируют рост курса валют-PRO Энергетику (18+)Заместитель губернатора Юрий Сердечкин дал старт работе нового центра обслуживания клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика