Остановить отток молодёжи из Заполярья – одна из ключевых задач власти региона

В её решении правительство надеется на поддержку и совет самих молодых людей, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приветствуя участников сессии «Молодёжь Арктики», прошедшей в рамках VI международного арктического фестиваля «Териберка».

Своё выступление глава региона начал с благодарности в адрес волонтёров.

«На этом мероприятии, очень важном для России, для Мурманской области, тоже работают волонтёры. Но самое главное – что волонтёры действуют, когда нужно убрать наши города и поселки от мусора, когда нужно помочь в пунктах вакцинации нашим медработникам. Когда в самую острую стадию пандемии молодые люди, не жалея себя, отвлекаясь от своих дел, не сидели в соцсетях, а доставляли всё самое необходимое старшему поколению. Вот это настоящий патриотизм не на словах, а на деле. Низкий вам за это поклон!» – сказал Андрей Чибис.

Губернатор определил основной вектор дискуссии в рамках сессии как вопрос «уехать или остаться на Севере?», подчеркнув, что вопрос этот носит глобальный характер.

«Я часто, раз в два месяца, в режиме видеоконференции общаюсь с губернаторами Баренц-региона – нашими соседями. И, казалось бы, у них города и посёлки покомфортней наших – пока. Но у них ровно такая же ситуация с оттоком молодых людей», – поделился с аудиторией Андрей Чибис.

Глава региона поставил перед участниками сессии задачу – подсказать власти способы справиться с этим негативным явлением.

«Что мы можем предложить, чтобы эти ребята жили здесь у нас? Чтобы, получив образование в других регионах и даже за пределами нашей страны, приезжали сюда жить и работать. Если мы сегодня не дадим молодым ребятам то, что их будет увлекать, вовлекать, заводить и заряжать, то нам сложно будет развивать нашу Арктику и удерживать страну в таком масштабе», – подчеркнул губернатор.

По итогам сессии региональным комитетом молодёжной политики будет сформирован и представлен главе области пакет конкретных поручений, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.