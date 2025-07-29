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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 17:00

Остановка трансляции: на объекте вещания Междуречье проводят плановые профилактические работы

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ 31 июля или 1 августа 2025 года на объекте вещания Междуречье (Мурманская РС-3).

Период

проведения

Программа

ТВК/Частота

РВ, мощность

передатчика

Отключения

11.00 – 17.00

РТРС-1

23, 1 кВт

Остановка

трансляции

11.00 – 17.00

РТРС-2

44, 1 кВт

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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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