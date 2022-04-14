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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 09:00

Остатки, находящихся в Мариуполе подразделений украинских войск и нацистов, блокированы и лишены возможности вырваться из окружения

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 13 апреля в городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования «Азов»* морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. -  Остатки, находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова»*, блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

В течение дня высокоточным оружием уничтожено 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины.

Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле.

Оперативно-тактической авиацией поражено 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.

Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась».

 

* - батальон «Азов» - запрещённая на территории РФ террористическая организация.

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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Матвей
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Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
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