Осторожно! Будут проводиться взрывные работы около котельной в Росляково

В районе Росляково с 15 по 21 июня будут проводиться подготовительные и взрывные работы по обрушению в заданном направлении кирпичной дымовой трубы, расположенной по адресу: ул. Заводская, 15 (мазутная котельная).

Напомним, старую дымовую трубу решено заменить. Планируется, что работы по её монтажу завершатся до начала отопительного сезона, то есть в августе.

Жителей района убедительно просят не приближаться к территории строительства ближе чем на 50 метров , проследить за местонахождением детей и убрать личный автотранспорт.

Перед началом взрывных работ и после их завершения будут поданы сигналы: первый, продолжительный, – предупредительный сигнал; после двух продолжительных сигналов будет произведен взрыв. Три коротких сигнала будут означать завершение взрывных работ.