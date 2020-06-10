Осторожно! Будут проводиться взрывные работы около котельной в Росляково
В районе Росляково с 15 по 21 июня будут проводиться подготовительные и взрывные работы по обрушению в заданном направлении кирпичной дымовой трубы, расположенной по адресу: ул. Заводская, 15 (мазутная котельная).
Напомним, старую дымовую трубу решено заменить. Планируется, что работы по её монтажу завершатся до начала отопительного сезона, то есть в августе.
Жителей района убедительно просят не приближаться к территории строительства ближе чем на
Перед началом взрывных работ и после их завершения будут поданы сигналы: первый, продолжительный, – предупредительный сигнал; после двух продолжительных сигналов будет произведен взрыв. Три коротких сигнала будут означать завершение взрывных работ.