Осторожно мошенники! Не повторяйте судьбу зайца, доверившегося лисе и потерявшего лубяную избушку

В Мурманской области региональным УМВД России зафиксированы случаи совершения мошеннических действий с жильем граждан. Людей обманом заставляют продавать своё жильё. В итоге они остаются без квартиры и без денег.

Как это происходит? Схема следующая: на телефон поступает звонок якобы от сотрудника государственных органов (Управления МВД, Прокуратуры, Центрального Банка РФ и т.д.), который сообщает гражданину, что его жильё выставлено на продажу третьими лицами. И чтобы задержать этих граждан, которые якобы пытаются продать квартиру, надо совершить «фиктивную» сделку купли-продажи.

После подписания всех документов, регистрации сделки в Росреестре и получения денежных средств граждане, следуя указаниям мошенников, переводят деньги на «специальный счёт» или же деньги выводятся со счёта владельца через удаленное подключение к «личному кабинету» пользователя. В итоге: ни квартиры, ни денег.

Что же можно сделать для того, чтобы обезопасить себя при поступлении таких звонков?

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, самый простой и надёжный способ предотвратить мошеннические действия с недвижимостью - внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

При наличии такой записи никто не сможет распорядиться принадлежащим вам объектом недвижимости, даже если была выдана доверенность. Поэтому звонки с информацией о продаже вашего жилья другими лицами будут для вас не более чем сигнал, что это мошенники.

«Подать заявление о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя можно в любом офисе МФЦ «Мои документы» независимо от места нахождения объекта. Также такое заявление можно направить в Росреестр через портал «Госуслуги» (Раздел «Земля, дом») или через «личный кабинет» на официальном сайте Росреестра. Перед отправкой заявление нужно подписать в приложении «Госключ» с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) — на это даётся 24 часа», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Для получения доступа к сервису необходима подтвержденная учётная запись на госуслугах. Сертификат УКЭП оформляется бесплатно непосредственно в приложении «Госключ», для этого нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с NFС-модулем. Электронная подпись «Госключ» равна собственноручной и одобрена законом.

За внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя государственная пошлина не взимается.

«Сегодня на госуслугах реализована возможность за минуту получить онлайн выписку о своих объектах недвижимости. Эта услуга тоже бесплатна. Также рекомендуем периодически проверять информацию о недвижимости в «личном кабинете» на официальном сайте Росреестра», - сказала начальник отдела регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН регионального Рорсеестра Светлана Рагозина.