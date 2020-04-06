Острая необходимость - в Мурманской области с 6 апреля начинают действовать обязательные правила самоизоляции

С 00.00 6 апреля по 30 апреля включительно в Мурманской области будет усилен контроль за соблюдением самоизоляции. Ограничительные меры закреплены федеральным законодательствам и будут введены на территории региона с понедельника согласно постановлению правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП.

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, направлены на защиту жизни и здоровья северян. Документ обязывает всех граждан находиться дома – согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области напоминает, что жители Кольского Заполярья не могут покидать места проживания без острой необходимости.

При этом, допускается посещение ближайших магазинов и аптек, а также посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания. Покидать жилье можно, если необходима медицинская помощь, а также для выгула собак в пределах 100 метров от дома.

Согласно введенным правилам, возможны прогулки с детьми дошкольного и младшего школьного возраста одного из родителей на придомовой территории при соблюдении дистанции от других людей минимум в один метр.

Также допускается передвижение в связи с выходом на работу в организации, которые продолжают функционировать в нерабочий месяц. С полным перечнем предприятий, которые смогут работать с 6 по 30 апреля можно ознакомиться по ссылке.

Для граждан, вернувшихся из-за границы Российской Федерации действует обязательное требование — незамедлительно сообщить о своём возвращении в Мурманскую область, месте и датах пребывания за границей по телефонам 8 (8152) 39-99-99 и 8 800-222-51-00 и обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в страну.

Следить за соблюдением правил самоизоляции будут сотрудники Управления министерства внутренних дел по Мурманской области. В рамках действующего законодательства нарушение правил самоизоляции влечёт предупреждение или штраф: на граждан – в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Ответственность установлена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, самоизоляция – необходимая мера для предотвращения распространения коронавируса. Только максимально ограничив контакты, возможно не дать инфекции распространяться по территории нашего региона.