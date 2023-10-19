Остров Мосеево и озеро Троллватн: Государственный каталог географических названий пополнился двумя объектами, расположенными в Мурманской области

В результате совместно проведенной работы регионального Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» в Государственный каталог географических названий внесены два объекта, расположенных в административных границах Мурманской области.

Каталог пополнился такими наименованиями, как остров Мосеево, расположенный в Белом море к югу от устья ручья Мосеев, и озеро Троллватн, которое находится на северо-западе Мурманской области недалеко от Государственной границы Российской Федерации с Королевством Норвегия.

«Существующие наименования этих географических объектов были выявлены специалистами по цифровым и аналоговым топографическим картам масштаба 1:50000 и 1:100000 разных лет издания, с использованием архивных материалов и различных информационных систем. На сегодняшний день в каталоге содержится 7959 наименований географических объектов, расположенных на территории нашего региона. Из них в 2023 году было внесено 13 новых названий (4 ручьёв, 4 озёр, 2 урочищ, 1 горы, 1 реки и 1 острова)», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Государственный каталог географических названий размещён на официальном сайте ППК «Роскадастр»: https://kadastr.ru.

«Мурманская область имеет свой неповторимый колорит в связи с тем, что в наименованиях географических объектов происходит смешение саамского, финского и русского языков и крайне важно фиксировать в государственном каталоге установленное название географического объекта», - прокомментировал заведующий филиалом информационного интеллект-центра №5 Центральной городской библиотеки г. Мурманска Валерий Сакович.

Значение названий географических объектов заключается в способности указывать, где находится тот или иной объект, где произошло то или иное событие. Неточности и ошибки могут привести к использованию неправильных или искаженных наименований и повлечь возникновение проблем при осуществлении операций с недвижимостью, рассмотрении имущественных споров, получении интересующей информации из государственных информационных ресурсов, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.